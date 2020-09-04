СБУ: Во Львовской области задержали таможенников, они нанесли ущерб на 94 млн

По данным СБУ, участники схемы организовали ввоз в Украину автомобилей под видом агрегатных частей

Работники Службы безопасности задержали во Львовской области группу таможенников, которые, по версии следствия, организовали схему завоза "серых" автомобилей в Украину, чем нанесли государству ущерб на 94 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Правоохранители утверждают, что организовали схему несколько служащих таможенного поста "Городок" Галицкой таможни совместно с представителями таможенно-брокерских структур.

По данным СБУ, за 410 000 гривень взятки таможенники якобы оформили партию ввезенных в Украину автомобилей под видом агрегатных частей. Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, составила 94 млн гривень, отмечают правоохранители.

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СБУ продолжает считать деньги в валюте, которые нашла во время обысков. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса. Человеку, которого следствие считает организатором группы, уже сообщили о подозрении. Другим фигурантам - подозрения готовятся.

Следственные действия продолжаются. Сейчас СБУ устанавливает, были ли причастны к группе другие таможенники и брокеры.

7 августа СБУ задержала в Харькове 50-летнего мужчину при попытке продать боеприпасы.

7 августа 27 августа СБУ заявило, что заблокировало финансовую пирамиду B2B Jewelry.

Станислав Стороженко

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