В Полтаве пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в ночном клубе - ГБР

30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений

В Полтаве сотрудник СБУ в развлекательном заведении устроил стрельбу из травматического пистолета, ранив мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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По информации ГБР, 2 сентября, около 4:00 утра, старший консультант-эксперт СБУ в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении трижды выстрелил из травматического пистолета Макарова. 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений. Персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию.

Тяжесть телесных повреждений потерпевшего устанавливается.

На месте происшествия изъят пистолет, два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Предварительная квалификация: хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Вадим Ребрина

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