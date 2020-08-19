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В Киеве мужчина стрелял в патрульное авто: в его блокноте нашли "подозрительные контакты"

19.08.2020, 13:40
В Киеве мужчина стрелял в патрульное авто: в его блокноте нашли
Полицейский (Фото - пресс-служба Нацполиции)

Утром в столице мужчина открыл огонь по патрульной машине. Его задержали, изъяли оружие и блокнот, в котором обнаружили "подозрительные контакты"

Сегодня утром патрульные задержали мужчину, который совершил прицельный выстрел в их автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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"Сегодня утром патрульные ехали мимо остановки "Смелянская" в Соломенском районе. Внезапно к дороге подошел мужчина и совершил прицельный выстрел по служебному автомобилю патрульных", - заявляют в ведомстве. 

Патрульные задержали 44-летнего мужчину, у него изъяли оружие и блокнот с "подозрительными контактами". Ему вызвали скорую, поскольку его поведения показалось полицейским странным.

Владислав Сердюк
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