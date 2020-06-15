Антирекорд дня. Камеры зафиксировали авто, превысившее скорость 12 раз: фото

Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)

В Украине автомобиль Toyota RAV 4 нарушил скоростной режим 12 раз за один день, 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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Камеры автофиксации зафиксировали на дорогах 45 автомобилей, которые превысили скорость в течение суток, за 13 июня.

"Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Toyota RAV 4 с номерным знаком АA339 ***. Он нарушал скоростной режим до 12 раз", - отметили в полиции.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

По данным полиции, наибольшей скорость была у "автомобиля Mercedes S63 AMGДНЗ ДОУ АА840 ***, который двигался со скоростью 217 км/ч, а также Audi Q7 ДОУ АЕ004 *** - 206 км/ч".

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

"Рекордные нарушения скорости камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч", - уточнили в пресс-службе.

1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил у себя в Twitter, что за десять суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 грн.

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