Антирекорд дня. Камеры зафиксировали авто, превысившее скорость семь раз: фото

Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)

41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за сутки, 16 июня, один из них нарушил скорость семь раз на трассе Киев-Одесса. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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"Наибольшей скорость была у автомобиля BMW 330xi, ДОУ -ВМ910 ***, который двигался со 210 км / ч., и автомобиля Audi А8 ДОУ АА777 ***, он двигался со скоростью 208 км/ч. Обоих нарушителей камеры зафиксировали на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч", - отметили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

По данным полиции, наибольшее количество раз нарушал автомобиль Volkswagen Passat с номерным знаком АА378 ***. Он нарушал скоростной режим семь раз.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил у себя в Twitter, что за десять суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 грн.

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