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Антирекорд дня. Водитель Mercedes-Benz превысил скорость восемь раз: фото

Антирекорд дня. Водитель Mercedes-Benz превысил скорость восемь раз: фото - Фото
Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)
16.06.2020, 11:06

Камеры зафиксировали авто, превысившее скорость восемь раз

В Украине автомобиль Mercedes-Benz C220 нарушил скоростной режим восемь раз за один день, 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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За вчера камеры зафиксировали 41 автомобиль, которые двигались со скоростью более 170 км/ч. 

"Самой большой скорость была у двух автомобилей Range Rover, у которых совпали даже первые символы номерных знаков - АХ110***. Первый автомобиль двигался со скоростью 204 км/ч, скорость другого была - 206 км/ч", - заявили в ведомстве, уточнив, что камеры зафиксировали их с разницей в две секунды.

  • 1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.
  • 11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил у себя в Twitter, что за десять суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 грн.

Читайте также: Приборов фиксации скорости на дорогах стало больше: карта

Владислав Сердюк
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