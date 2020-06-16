Антирекорд дня. Водитель Mercedes-Benz превысил скорость восемь раз: фото

Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)

В Украине автомобиль Mercedes-Benz C220 нарушил скоростной режим восемь раз за один день, 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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За вчера камеры зафиксировали 41 автомобиль, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

"Самой большой скорость была у двух автомобилей Range Rover, у которых совпали даже первые символы номерных знаков - АХ110***. Первый автомобиль двигался со скоростью 204 км/ч, скорость другого была - 206 км/ч", - заявили в ведомстве, уточнив, что камеры зафиксировали их с разницей в две секунды.

1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

11 июня глава МВД Арсен Аваков сообщил у себя в Twitter, что за десять суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое, оплачено 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислено 1 431 000 грн.

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