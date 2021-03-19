Аваков: Одесский судья фактически освободил вора в законе и нивелировал работу полиции

Одесский суд запретил изъять у задержанного Кобы Шемазашвили украинский паспорт и отказался принимать решение о перемещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Это "фактически освобождает" его от наказания. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, вор в законе Коба Руставский (Коба Шемазашвили) получил украинский паспорт не правомерно, а решение суда исключает возможность принудительной депортации задержанного из Украины.

Министр напомнил, что Коба Руставский был задержан Нацполицией по запросу правоохранительных органов Испании, где он обвиняется в убийстве, хранении имущества, полученного преступным путем и создании преступной организации.

По его словам, решение судьи Константина Ефименко означает полное нивелирование огромной работы Нацполиции в стратегически важном направлении и ставит под сомнение способность судебной ветви власти быть независимой от любого влияния, в частности, влияния представителей криминалитета.

Министр внутренних дел подчеркнул, что Государственная миграционная служба подала иск в апелляционную инстанцию.

Он пообещал лично проследить, чтобы решение судьи Ефименко было обжаловано в Высшем совете правосудия и получило адекватную законную дисциплинарную оценку.

1 марта 2020 года сотрудники Нацполиции сообщили о задержании вора в законе Кобы Руставского.

3 марта Дарницкий районный суд Киева арестовал задержанного на 40 суток. Предполагалось, что Коба Руставский будет находиться в СИЗО до поступления запроса о его выдаче из Испании, где его разыскивают с 2016 года.

Наталия Медведева

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