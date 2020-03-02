Полиция задержала двух воров в законе, одного из них разыскивает Испания: видео

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В Украине полицией задержаны Каха Тбилисский и Коба Руставский, которого в Испании обвиняют в заказном убийстве

Вчера, 1 марта, сотрудники Национальной полиции задержали двух воров в законе: Кобу Руставского (Кобу Шемазашвили) и Каху Тбилисского (Кахабера Орагвелидзе). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Коба Руставский был задержан в частном доме в Дарницком районе Киева, где он проживал в течение года. Нацполиция считает, что он намеревался закрепиться в Киеве и возобновить связи и контроль в криминальной среде. В доме, где был задержан вор в законе, нашли оружие и патроны для него, а также заготовки для подделки документов.

Кобу Руставского с 2016 года разыскивают правоохранители Испании по обвинению в создании преступной организации и заказном убийстве. Начата процедура экстрадиции. В Испании ему может грозить до 24 лет заключения.

Каха Тбилисский был задержан в Черновецкой области, во время попытки выехать из Украины в обход контрольно-пропускного пункта. На него составлен админпротокол за нарушение правил пребывания в стране, решается вопрос о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

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Теги: вор в законе, Коба Руставский, Каха Тбилисский
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