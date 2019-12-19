Верховная Рада взялась за "воров в законе"

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о преступных сообществах и "ворах в законе".

"За" проголосовали 264 депутата, "против" - 2, воздержались 67.

Законопроект был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским. В пояснительной записке к нему сказано, что он разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".

Преступное сообщество определяется как стойкое иерархическое объединение из пяти и более лиц, в котором участвует "вор в законе"; также предлагается дать определение понятию "вора в законе".

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе"; обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление или любым способом повлиять на третьих лиц; организация и проведение "сходки" участников преступных сообществ.