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Верховная Рада взялась за "воров в законе"

Верховная Рада взялась за "воров в законе" - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
19.12.2019, 15:40

Уголовным преступлением станет участие в преступном сообществе и организация "сходки"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о преступных сообществах и "ворах в законе".

"За" проголосовали 264 депутата, "против" - 2, воздержались 67.

Законопроект был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским. В пояснительной записке к нему сказано, что он разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, их участников, и привлечения к ответственности "воров в законе".

Преступное сообщество определяется как стойкое иерархическое объединение из пяти и более лиц, в котором участвует "вор в законе"; также предлагается дать определение понятию "вора в законе".

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе"; обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление или любым способом повлиять на третьих лиц; организация и проведение "сходки" участников преступных сообществ.

  • 2 декабря Зеленский внес в Раду законопроект о "ворах в законе".
  • 3 декабря законопроект поддержали в Национальной полиции.

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верховная рада воры в законе
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