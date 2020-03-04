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Суд арестовал вора в законе Кобу Руставского: фото

Суд арестовал вора в законе Кобу Руставского: фото - Фото
Фото - пресс-служба НПУ
04.03.2020, 10:58

Ранее полиция задержала двух воров в законе Каху Тбилисского и Кобу Руставского. В Испании последнего обвиняют в заказном убийстве

3 марта Дарницкий районный суд Киева арестовал на 40 суток вора в законе Кобу Руставского (Кобу Шемазашвили), которого ранее задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Он будет находиться в СИЗО до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов Испании, где его разыскивают с 2016 года по подозрению в создании преступной организации и заказном убийстве. В Испании ему может грозить до 24 лет заключения.

По данным Нацполиции, Руставскому удавалось избегать встречи с правоохранителями, меняя страны пребывания. В Киеве он также постоянно менял место жительства, используя инструменты конспирации. Вора в законе всегда сопровождал охранник.

Также вчера суд в Черновцах отправил другого вора в законе Каху Тбилисского (Кахабера Орагвелидзе) в пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства. 

Владислав Сердюк
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