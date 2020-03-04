Суд арестовал вора в законе Кобу Руставского: фото

Фото - пресс-служба НПУ

3 марта Дарницкий районный суд Киева арестовал на 40 суток вора в законе Кобу Руставского (Кобу Шемазашвили), которого ранее задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Он будет находиться в СИЗО до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов Испании, где его разыскивают с 2016 года по подозрению в создании преступной организации и заказном убийстве. В Испании ему может грозить до 24 лет заключения.

По данным Нацполиции, Руставскому удавалось избегать встречи с правоохранителями, меняя страны пребывания. В Киеве он также постоянно менял место жительства, используя инструменты конспирации. Вора в законе всегда сопровождал охранник.

Также вчера суд в Черновцах отправил другого вора в законе Каху Тбилисского (Кахабера Орагвелидзе) в пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства.

2 декабря 2019 года Зеленский внес в Раду законопроект о ворах в законе.

19 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о преступных сообществах и ворах в законе.

2 марта полиция задержала двух воров в законе, одного из них разыскивает Испания: видео.