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13.06.2019, 22:37

Авария в Будапеште: капитана-украинца освободили из-под стражи

Авария в Будапеште: капитана-украинца освободили из-под стражи - Фото
Фото: EPA

За Юрия Ц. внесли залог

Украинского капитана Юрия Ц., круизного теплохода Viking Sygin, который врезался в Будапеште в прогулочный катер, освободят под залог. Об этом сообащает Голос Америки.

Отмечается, что после освобождения капитан закрыл лицо и молча сел в микроавтобус. О нынешнем его местонахождении в Будапеште не сообщается. По словам адвоката, его подзащитный находится в тяжелом душевном состоянии под 

лиянием трагических событий, но свою вину не признает.

Залог в размере 15 млн форинтов ($53 000) оказался на счету суда Будапешта около 10 часов утра 13 июня. Информации о том, кто именно внес залог, пока нет.

Капитан должен дважды в неделю лично являться в следственные органы, носить электронный браслет и не уезжать из Будапешта. 

29 мая в Венгрии на Дунае опрокинулся пассажирский прогулочный катер "Русалка". Катер затонул после того, как в него врезался большой лайнер Viking Sygin. В результате погибли 26 туристов.

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Теги: будапешт, капитан, дунай
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