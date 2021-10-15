Авария в Черном море. Поврежденный военный корабль прибыл в Одессу
15.10.2021, 11:40
Корабль ВМС ВСУ U-811 Балта (фото - Михайло Забродський, Facebook)
Корабль ВМС U-811 "Балта", в среду потерпевший бедствие в Черном море, прибыл в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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В сообщении говорится, что экипаж судна смог умелыми и оперативными действиями локализовать затопление отсеков корабля, которое возникло во время шторма.
Позже моряки были эвакуированы на берег силами морской авиации, а поврежденный корабль был отбуксирован в Одессу.
В Минобороны рассчитывают, что судно будет восстановлено в короткие сроки.
- 13 октября 2021 года сообщалось, что корабль ВМС ВСУ "Балта" терпит бедствие у острова Змеиный.
- По информации ВМС ВСУ, из-за резкого ухудшения погоды на судне возникла аварийная ситуация. "Балту" решили поставить на якорь и устранять повреждения.
- Вчера, 14 октября, стало известно, что экипаж "Балты" уже доставлен на берег.
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