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Авария в Черном море. Поврежденный военный корабль прибыл в Одессу

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2021, 11:40
Авария в Черном море. Поврежденный военный корабль прибыл в Одессу - Фото
Корабль ВМС ВСУ U-811 Балта (фото - Михайло Забродський, Facebook)

Корабль ВМС U-811 "Балта", в среду потерпевший бедствие в Черном море, прибыл в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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В сообщении говорится, что экипаж судна смог умелыми и оперативными действиями локализовать затопление отсеков корабля, которое возникло во время шторма.

Позже моряки были эвакуированы на берег силами морской авиации, а поврежденный корабль был отбуксирован в Одессу.

В Минобороны рассчитывают, что судно будет восстановлено в короткие сроки.

  • 13 октября 2021 года сообщалось, что корабль ВМС ВСУ "Балта" терпит бедствие у острова Змеиный.
  • По информации ВМС ВСУ, из-за резкого ухудшения погоды на судне возникла аварийная ситуация. "Балту" решили поставить на якорь и устранять повреждения.
  • Вчера, 14 октября, стало известно, что экипаж "Балты" уже доставлен на берег.
Денис Юдин
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вмс авария черное море шторм корабль балта
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