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Авиакатастрофа в Иране. Погибли 147 иранцев и 32 иностранца

Авиакатастрофа в Иране. Погибли 147 иранцев и 32 иностранца - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
08.01.2020, 10:18

Всего на борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа

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На борту самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ рейса PS 752, который разбился сегодня утром под Тегераном, находились 147 иранцев и 32 иностранных пассажира. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

На пресс-брифинге авиакомпании сообщили, что на борту также находились граждане Канады, Германии, Швеции, Афганистана и Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уточнил в Facebook, что на борту были 11 украинцев: девять членов экипажа и двое пассажиров.

Данные, опубликованные в Twitter министром иностранных дел Вадимом Пристайко отличаются: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3.

Читайте также: Крушение Boeing 737 в Иране. Посольство назвало версию трагедии

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Иран самолет мау тегеран крушение Boeing 737 авиакастрофа PS 752
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