Авиационный эксперт сомневается, что Boeing сбили случайно

Кабина пилотов сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)

Несколько самолетов пролетели по той же траектории, что и украинский Boeing 737, за час до него. Об этом в комментарии CNN сообщил авиационный эксперт, главный редактор Airlineratings.com Джеффри Томас.

"Очевидно, власти считали, что это безопасно", - сказал он.

Поэтому вопрос, почему именно этот самолет был сбит, требует, по мнению эксперта, ответа.

«Заверения, что это был несчастный случай, не выглядят искренне, так как за час до этого пролетал другой самолет, – сказал Томас.

Он добавил, что на украинском самолете работал радиомаяк и летный радар отслеживал его вплоть до момента взрыва на высоте 8000 футов (2400 м).

"Самолет, который представлял бы угрозу, скорее всего, летел бы ниже радаров. Тоже касается самолета-невидимки. Так что (версия о случайности) звучит неправдоподобно", - отметил эксперт.

Ранее сегодня агентство Associated Press сообщило, что иранские военные из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приняли самолет за "вражескую цель" после того, как он повернул в сторону "чувствительного военного центра".

Командующий воздушно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что руководитель командного пункта ПВО "ошибочно принял пассажирский самолет за крылатую ракету и, после того, как на его запрос командование не ответило, вероятно, из-за прерывания связи, он выпустил ракету в самолет", сообщает Укринформ.