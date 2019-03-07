Азов: кто-то глушит системы навигации GPS и AIS, Глонасс работает

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На Азовском море за последний месяц зафиксировано три случая отказов систем навигации. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Речь идет о системе навигации GPS и морской автоматической идентификационной системе AIS.

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Отмечается, что информацию о препятствиях в работе этих систем обнародуют экипажи гражданских торговых судов, идущих в порты в Азовском море.

Последний такой случай был зафиксирован вчера, 6 марта, к западу от Белосарайской косы.

Команды гражданских судов добавляют, что российская система навигации Глонасс работает без сбоев.

Предыдущие жалобы от моряков на связь поступали 5 марта и 20 февраля 2019.

Вблизи этого района также были замечены два корабля Военно-морского флота России, зафиксированные в радиоэфире как "Бугель 66" и "Бугель 029", сообщает портал.

Ранее система GPS отказывала во время учений НАТО Trident Juncture-2018. По данным норвежских оборонных сил, сигнал, создающий помехи в работе GPS, исходил с Кольского полуострова в России.