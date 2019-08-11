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"Бессрочное перемирие". Где боевики спрятали Грады и танки - ОБСЕ

"Бессрочное перемирие". Где боевики спрятали Грады и танки - ОБСЕ - Фото
беспилотник обсе
11.08.2019, 11:23

По данным ОБСЕ, террористы перебросили военную технику недалеко от захваченных гибридными войсками РФ Луганска и Донецка

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал восемь реактивных систем залпового огня боевиков на полигоне возле временно оккупированного Круглике, что в 65 километрах к юго-западу от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, четыре самоходных гаубицы террористов находились на полигоне недалеко от Новоселовки (37 км к северо-востоку от Донецка).

"Беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия обнаружил пять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полигоне рядом с Шимшиновкой, что в 27 километрах к юго-западу от Луганска. Вооружение размещено за линиями отвода, однако вне выделенных мест хранения вооружении", - уточнили в пресс-службе.

В ОБСЕ добавили, что 21 танк и один зенитный ракетный комплекс был зафиксирован на полигоне террористов неподалеку от Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска) и 21 танк - от Круглика.

Рабочая группа в Минске договорилась установить "бессрочное перемирие" с начала 21 июля 2019 года. С каждым днем после этого количество нарушений возрастало - как и при прошлых попытках установить тишину

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