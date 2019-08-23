"Бессрочное перемирие". Где боевики спрятали танки и Грады - ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал Грады и танки недалеко от временно оккупированных Луганска и Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.
По данным ОБСЕ, пять реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) находятся на полигоне вблизи Тернового (57 км к востоку от Донецка); и 22 РСЗО (БМ-21) неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).
В ОБСЕ уточнили, что 14 танков террористов зафиксированы на полигоне вблизи Тернового и 12 танков (предположительно Т-64) на полигоне в районе Шимшиновки.
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