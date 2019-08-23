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"Бессрочное перемирие". Где боевики спрятали танки и Грады - ОБСЕ

"Бессрочное перемирие". Где боевики спрятали танки и Грады - ОБСЕ - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
23.08.2019, 09:31

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал военную технику на полигонах террористов

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал Грады и танки недалеко от временно оккупированных Луганска и Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, пять реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) находятся на полигоне вблизи Тернового (57 км к востоку от Донецка); и 22 РСЗО (БМ-21) неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).

В ОБСЕ уточнили, что 14 танков террористов зафиксированы на полигоне вблизи Тернового и 12 танков (предположительно Т-64) на полигоне в районе Шимшиновки.

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

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