Boeing: Группа по расследованию соберется до 14 января - Канада

На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Группа быстрого реагирования соберется в Иране в полном составе до 14 января 2020 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

"Передовая группа SRDT в составе трех членов, которые уже получили иранские визы, отправилась в Тегеран, чтобы создать командный пункт для правительства Канады... По состоянию на утро визы были выданы шести другим членам группы, которые сейчас находятся в Анкаре, а также двум экспертам из Совета по безопасности на транспорте. Завтра они отправятся в Иран", - отметил глава МИД Канады.

Число погибших граждан Канады в крушении пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ в Иране сократилось до 57 человек.

11 января в Иране заявили , что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

заявили Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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