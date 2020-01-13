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Boeing: Группа по расследованию соберется до 14 января - Канада

Boeing: Группа по расследованию соберется до 14 января - Канада - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
13.01.2020, 10:03

Министр иностранных дел Канады отметил, что передовая группа SRDT отправилась в Тегеран

Группа быстрого реагирования соберется в Иране в полном составе до 14 января 2020 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

"Передовая группа SRDT в составе трех членов, которые уже получили иранские визы, отправилась в Тегеран, чтобы создать командный пункт для правительства Канады... По состоянию на утро визы были выданы шести другим членам группы, которые сейчас находятся в Анкаре, а также двум экспертам из Совета по безопасности на транспорте. Завтра они отправятся в Иран", - отметил глава МИД Канады.

Число погибших граждан Канады в крушении пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ в Иране сократилось до 57 человек. 

  • 11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
  • Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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канада Франсуа-Филипп Шампань
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