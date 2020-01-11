Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Командующий КСИР: Хотел умереть, когда узнал, что мы сбили Boeing

Командующий КСИР: Хотел умереть, когда узнал, что мы сбили Boeing - Фото
Амир Али Хаджизаде - скриншот видео عشق من ایران
11.01.2020, 13:06

Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя всю ответственность за трагедию и будет следовать любым указаниям иранских властей

Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737. Об этом сообщил командующий воздушно-космическими силами КСИР генерал Амир Али Хаджизаде, передает ISNA.

"Когда я услышал о крушении самолёта, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии... Мы берем на себя всю ответственность за это. Независимо от того, какое решение примут власти, мы будем его выполнять", - заявил он.

Справка. КСИР – элитное военно-политическое формирование, созданное в 1979 сторонниками Исламской революции. Сейчас оно входит в состав вооруженных сил Ирана. 3 января американские войска убили главнокомандующего КСИР генерала Касема Сулеймани.

  • Сегодня в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

Читайте также: Появились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракета

Напишите нам
самолет пво мау ракета boeing крушение КСИР PS 752 амир али хаджизаде
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 