Командующий КСИР: Хотел умереть, когда узнал, что мы сбили Boeing

Амир Али Хаджизаде - скриншот видео عشق من ایران

Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737. Об этом сообщил командующий воздушно-космическими силами КСИР генерал Амир Али Хаджизаде, передает ISNA.

"Когда я услышал о крушении самолёта, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии... Мы берем на себя всю ответственность за это. Независимо от того, какое решение примут власти, мы будем его выполнять", - заявил он.

Справка. КСИР – элитное военно-политическое формирование, созданное в 1979 сторонниками Исламской революции. Сейчас оно входит в состав вооруженных сил Ирана. 3 января американские войска убили главнокомандующего КСИР генерала Касема Сулеймани.

Сегодня в Иране заявили , что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

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