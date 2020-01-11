Боевик, воевавший под Дебальцево, осужден на восемь лет

Фото: пресс-служба СБУ

К восьми годам лишения свободы приговорен участник террористической организации "ЛНР", участвовавший в боях под Дебальцево. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ установила, что в 2014-2015 годах житель временно оккупированного Сорокино воевал в составе незаконных подразделений террористов на территори Донецкой и Луганской областей, принимал участие в боях под Дебальцево, а после продолжил "службу" на блокпостах и в так называемом "таможенном комитете ЛНР".

В сентябре прошлого года в результате спецоперации СБУ он был выведен на территорию, подконтрольную Украине, и задержан.

Сватовский районный суд Луганской области признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и в участии в террористической организации.

В сентябре 2019 года СБУ сообщила, что задержала боевика, воевавшего под Дебальцево.

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