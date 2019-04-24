Боевикам перебросили разведгруппы в серую зону Донбасса - ГУР

Снайпер ВСУ (фото – mil.gov.ua)

Командование российско-оккупационных войск активизировало использование разведывательных подразделений соединений и частей боевиков в Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

Боевики пытаются обеспечить усиление разведки путем обустройства дополнительных постов технического наблюдения, оснащенных экспериментальными средствами и российским оборудованием.

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"Увеличилась интенсивность привлечения разведывательных подразделений противника для организации засад в так называемой серой зоне. Личному составу этих подразделений разрешено по своему усмотрению открывать огонь по позициям объединенных сил с применением стрелкового оружия и гранатометов", - отмечается в сообщении.

22 апреля 2019 года на фронте в Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

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