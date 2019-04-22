Фото: pixabay.com

Сегодня, 22 апреля, на фронте в Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом штаб операции объединенных сил сообщил в дневной сводке.

Еще один боец ООС получил ранение.

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Подробности будут в вечерней сводке, имя погибшего воина - на следующий день.

Всего с начала суток гибридная российская армия 9 раз обстреляла позиций украинских войск. Единожды оккупанты применили запрещенное минскими соглашениями вооружение - минометы калибра 82 мм. Произошло это вблизи населенного пункта Новоалександровка в Попаснянском районе Луганской области.