Боевики-диверсанты попытались проникнуть через линию разграничения – штаб ООС

Сегодня, 27 января, на Донбассе диверсионно-разведывательная группа боевиков гибридной армии России попыталась проникнуть на контролируемую Украиной территорию. Об этом сообщает в Facebook штаб операции объединенных сил.

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Инцидент произошел в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад ВСУ.

Военные опорного пункта выявили ​​попытку проникновения ДРГ боевиков.

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", – сообщает штаб ООС.

Потерь среди военнослужащих ООС в результате действий врага нет.

Ранее сегодня сообщалось, что на линии разграничения контрразведчики задержали боевика из ОРДЛО , который сбежал от издевательств российских кураторов.

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Наталия Медведева

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