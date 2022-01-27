Боевики-диверсанты попытались проникнуть через линию разграничения – штаб ООС
Сегодня, 27 января, на Донбассе диверсионно-разведывательная группа боевиков гибридной армии России попыталась проникнуть на контролируемую Украиной территорию. Об этом сообщает в Facebook штаб операции объединенных сил.
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Инцидент произошел в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад ВСУ.
Военные опорного пункта выявили попытку проникновения ДРГ боевиков.
"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", – сообщает штаб ООС.
Потерь среди военнослужащих ООС в результате действий врага нет.
- Ранее сегодня сообщалось, что на линии разграничения контрразведчики задержали боевика из ОРДЛО, который сбежал от издевательств российских кураторов.
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