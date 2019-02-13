Боевики из минометов обстреляли Зайцево: фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В поселке Зайцево под обстрел боевиков попал жилой дом. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

"8 февраля с 16:08 до 16:28 наемники вооруженных формирований РФ по направлению населенного пункта Гольмовский совершили обстрел с применением вооружения, запрещенного минского договоренностям, а именно миномета калибра 82 мм поселка Зайцево-Северное в Бахмутском районе Донецкой области", - отметили в пресс-центре.

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Прибыв на место обстрела, группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двора дома, а также воронку диаметром до полутора метров на расстоянии примерно трех метров от жилого здания.

"Подтверждено - повреждение и воронку вызвала мина калибра 82 мм", - уточнили в пресс-центре.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Во время обстрела оккупантов 48-летний хозяин во дворе не находился.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что наемники российско-оккупационных войск, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрел населенных пунктов в районе проведения операции объединенных сил", - подчеркнули в штабе ООС.

По данным украинской разведки, командование ВС РФ продолжает поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие и боеприпасы, запрещенные международными конвенциями, сообщает Главное управление разведки Минобороны.