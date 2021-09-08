Боевики на Донбассе дистанционно заминировали позиции ВСУ противопехотными минами: фото

На Донбассе боевики гибридной армии России провели дистанционное минирование позиций украинских военных запрещенными противопехотными минами. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает в Facebook штаб операции объединенных сил.

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Около 19 часов 7 августа вооруженные формирования РФ при обстреле со стороны оккупированного Молодежного в направлении Катериновки осуществили дистанционное минирование позиций ВСУ.

Боевики с помощью ручного противотанкового гранатомета выпустили 10 противопехотных мин ПОМ-2.

Украинская сторона СЦКК провела верификацию минирования и проинформировала миссию ОБСЕ.

Отмечается, что указанное действие российских наемников является нарушением норм Женевских конвенций, квалифицируется как военное преступление и подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда.

6 сентября боевики сбросили на пригород Горловки напечатанные на 3D-принтере бомбы с пластитом.

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Наталия Медведева

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