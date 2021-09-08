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Боевики на Донбассе дистанционно заминировали позиции ВСУ противопехотными минами: фото

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 18:34
Боевики на Донбассе дистанционно заминировали позиции ВСУ противопехотными минами: фото - Фото
Фото: пресс-служба штаба ООС

На Донбассе боевики гибридной армии России провели дистанционное минирование позиций украинских военных запрещенными противопехотными минами. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает в Facebook штаб операции объединенных сил.

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Около 19 часов 7 августа вооруженные формирования РФ при обстреле со стороны оккупированного Молодежного в направлении Катериновки осуществили дистанционное минирование позиций ВСУ.

Боевики с помощью ручного противотанкового гранатомета выпустили 10 противопехотных мин ПОМ-2.

Украинская сторона СЦКК провела верификацию минирования и проинформировала миссию ОБСЕ.

Отмечается, что указанное действие российских наемников является нарушением норм Женевских конвенций, квалифицируется как военное преступление и подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда.

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Наталия Медведева
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Донбасс минирование
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