Боевики сбросили на пригород Горловки напечатанные на 3D-принтере бомбы с пластитом: фото

Боевики на Донбассе сбросили на окраину поселка Зайцево, который находится рядом с оккупированной Горловкой, самодельные бомбы. Они были изготовлении на 3D-принтере, в каждом взрывном устройстве был пластит. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным СЦКК, 6 сентября около 04:20 российские наемники с помощью беспилотника сбросили на северную окраину жилого района Зайцево два самодельных взрывных устройства, одно из которых не сработало. Взрывные устройства оккупанты изготовили с помощью 3D-принтера, в каждом содержалось до 500 грамм пластичного взрывчатого вещества. В качестве поражающих элементов оккупанты использовали "кассеты" со стальными пулями диаметром до 6 мм.

В СЦКК сообщают, что только за последнюю неделю боевики пять раз применяли беспилотники на Донбассе, последствием чего стали обстрелы оккупантов по позициям ВСУ из запрещенного вооружения.

Ситуация на Донбассе обострилась перед визитом Зеленского в США. 28 августа 2021-го во время обстрела Авдеевки ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих, а позднее штаб ООС сообщил о еще двух раненых.

29 августа боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских военных. 30 августа в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один – получил ранения.

В украинской делегации ТКГ заявили, что задача боевиков – спровоцировать украинскую армию на "неадекватный ответ", а потом заявить об "агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, а в идеале, как утверждают в ТКГ, оккупанты хотели сорвать переговоры президентов Украины и США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в этом процессе.

Читайте также: "Может привести к эскалации". Путин не хочет продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.