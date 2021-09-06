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Боевики сбросили на пригород Горловки напечатанные на 3D-принтере бомбы с пластитом: фото

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 17:01
Боевики сбросили на пригород Горловки напечатанные на 3D-принтере бомбы с пластитом: фото - Фото
Зайцево, бомбы (Фото - штаб ООС)

Боевики на Донбассе сбросили на окраину поселка Зайцево, который находится рядом с оккупированной Горловкой, самодельные бомбы. Они были изготовлении на 3D-принтере, в каждом взрывном устройстве был пластит. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

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По данным СЦКК, 6 сентября около 04:20 российские наемники с помощью беспилотника сбросили на северную окраину жилого района Зайцево два самодельных взрывных устройства, одно из которых не сработало. Взрывные устройства оккупанты изготовили с помощью 3D-принтера, в каждом содержалось до 500 грамм пластичного взрывчатого вещества. В качестве поражающих элементов оккупанты использовали "кассеты" со стальными пулями диаметром до 6 мм.

В СЦКК сообщают, что только за последнюю неделю боевики пять раз применяли беспилотники на Донбассе, последствием чего стали обстрелы оккупантов по позициям ВСУ из запрещенного вооружения.

  • Ситуация на Донбассе обострилась перед визитом Зеленского в США. 28 августа 2021-го во время обстрела Авдеевки ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих, а позднее штаб ООС сообщил о еще двух раненых. 
  • 29 августа боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских военных. 30 августа в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один – получил ранения.
  • В украинской делегации ТКГ заявили, что задача боевиков – спровоцировать украинскую армию на "неадекватный ответ", а потом заявить об "агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, а в идеале, как утверждают в ТКГ, оккупанты хотели сорвать переговоры президентов Украины и США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в этом процессе.

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Оксана Житнюк
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оос война Донбасс зайцево Горловка бомба 3D-принтер
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