Боевики снова стреляют на Донбассе: один украинский защитник погиб, еще один ранен
30.08.2021, 23:10
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента
Боевики Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Один боец погиб, еще один получил ранения, сообщается в Facebook "Севера".
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Раненого срочно доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней степени тяжести.
Огнем украинские военные прекратили преступные действия противника.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.
- 28 августа во время обстрела Авдеевки ранения и боевые травмы получили восемь украинских военнослужащих.
- Позже штаб ООС сообщил о еще двух раненых.
- Вчера боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате их обстрелов ранены двое украинских военных.
- В украинской делегации ТКГ считают, что задача боевиков – спровоцировать украинскую армию на "неадекватный ответ", а потом заявить об "агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале – сорвать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в этом процессе.
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