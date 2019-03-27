Боевики обстреляли из пулемета дрон ОБСЕ в Донбассе: промазали

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Пророссийские наемники обстреляли во временно оккупированном Донбассе беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"20 марта, в 16:30, БПЛА СММ дальнего радиуса действия пролетал над районом приблизительно в трех километрах к юго-востоку от Долгого (неподконтрольный правительству, 22 км к северо-западу от Луганска, - ред.), что приблизительно в 3,5 км к югу от линии соприкосновения", - отметили в пресс-службе.

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По результатам последующего анализа полученных с помощью БПЛА данных воздушного наблюдения, был обнаружен один крупнокалиберный пулемет неустановленного типа в 1,4 км к западо-северо-западу от участка, над которым пролетал БПЛА.

"Также выявлено, что из пулемета было выпущено 14 очередей, которые, по оценке, были направлены на БПЛА. На момент инцидента БПЛА пролетал на высоте приблизительно 2500 м. Аппарат не получил повреждений", - подчеркнули в пресс-службе.

20 марта 2019 года беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил автоматизированную станцию постановки помех (Р-330Ж Житель), установленную на автомобиль КамАЗ-4310 и российский комплекс радиоэлектронной борьбы Тирада-2 возле Южной Ломоватки.