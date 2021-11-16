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Боевики наращивают обстрелы населенных пунктов. Из минометов накрыли Марьинку: фото

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 22:10
Боевики наращивают обстрелы населенных пунктов. Из минометов накрыли Марьинку: фото - Фото
Скриншот с видео

16 ноября на Донбассе вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Марьинка Донецкой области. В результате обстрела разрушен жилой дом и прилегающая территория, сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

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По данным украинских военных, боевики применили минометы калибра 82 мм. Зафиксировано попадание 13 мин.

Боевики наращивают обстрелы населенных пунктов. Из минометов накрыли Марьинку: фото

В штабе ООС отмечают, что расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон – около 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле вооруженными формированиями РФ жилых домов.

Боевики наращивают обстрелы населенных пунктов. Из минометов накрыли Марьинку: фото

Информация об очередном нарушении минских договоренностей передана специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Донецкой областной прокуратуре.

Боевики наращивают обстрелы населенных пунктов. Из минометов накрыли Марьинку: фото

В штабе отметили, что боевики наращивают количество обстрелов населенных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству стороне линии разграничения. Так, в сентябре текущего года они совершили семь обстрелов, в октябре – девять, а в текущем месяце, по состоянию на 16 ноября, было зафиксировано уже восемь обстрелов.

Боевики наращивают обстрелы населенных пунктов. Из минометов накрыли Марьинку: фото
  • 14 ноября оккупанты на Донбассе открыли огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм в направлении Невельского – ранения получил водитель-санитар. 

Читайте также: Донбасс. Инспекторы из РФ приказали боевикам усилить артпозиции у линии фронта – разведка

Вадим Ребрина
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