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09.04.2019, 15:28

Боевики обстреливают Донбасс: показали новые снаряды РФ - фото

Боевики обстреливают Донбасс: показали новые снаряды РФ - фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

По данным штаба ООС, речь идет о применении террористами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа Краснополь

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Во время обстрела позиций одного из подразделений объединенных сил со стороны боевиков отмечен очередной факт применения ими новейших образцов вооружения РФ. Об этом cегодня сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

По данным штаба, 5 апреля террористы обстреляли позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм.

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"Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов показал применение оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа Краснополь. Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляет концерн Калашников", - уточнили в штабе.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.

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Теги: война, Донбасс, краснополь, снаряды рф
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