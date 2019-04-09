Боевики обстреливают Донбасс: показали новые снаряды РФ - фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Во время обстрела позиций одного из подразделений объединенных сил со стороны боевиков отмечен очередной факт применения ими новейших образцов вооружения РФ. Об этом cегодня сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

По данным штаба, 5 апреля террористы обстреляли позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм.

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"Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов показал применение оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа Краснополь. Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляет концерн Калашников", - уточнили в штабе.

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