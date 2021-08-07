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Боевики обстреляли автокран в Песках, один военнослужащий погиб, один ранен

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2021, 15:53
Боевики обстреляли автокран в Песках, один военнослужащий погиб, один ранен - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Сегодня, 7 сентября 2021 года, один военнослужащий погиб и один получил ранение в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований. Об этом сообщает в Facebook Оперативно-тактическая группировка Восток.

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Оккупанты обстреляли управляемой противотанковой ракетой автокран, который помогал жителям в Песках восстановить поврежденную гражданскую инфраструктуру.

В результате обстрела один военнослужащий погиб, один получил ранение, он находится в состоянии средней тяжести.

Денис Юдин
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война Донбасс Пески потери
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