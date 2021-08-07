Боевики обстреляли автокран в Песках, один военнослужащий погиб, один ранен
07.08.2021, 15:53
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента
Сегодня, 7 сентября 2021 года, один военнослужащий погиб и один получил ранение в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований. Об этом сообщает в Facebook Оперативно-тактическая группировка Восток.
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Оккупанты обстреляли управляемой противотанковой ракетой автокран, который помогал жителям в Песках восстановить поврежденную гражданскую инфраструктуру.
В результате обстрела один военнослужащий погиб, один получил ранение, он находится в состоянии средней тяжести.
- По данным украинской делегации в ТКГ, за год действия на Донбассе режима прекращения огня, с 27 июля 2020-го, погибли 45 украинских военных.
- 5 августа боевики обстреляли многоэтажку в Красногоровке, был ранен местный житель.
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