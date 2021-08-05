Боевики обстреляли многоэтажку в Красноровке и ранили местного жителя – фото
Боевики обстреляли многоэтажный дом в Красногоровке, в результате чего получил ранения местный житель. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.
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Обстрел произошел сегодня утром, 5 августа. В результате прямого попадания была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной. Известно об одном раненом – это местный житель 1965 года рождения.
Сейчас на месте работают правоохранители и устанавливают обстоятельства происшествия.
По данным штаба ООС, за прошедшие сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военнослужащий, его госпитализировали.
По состоянию на 07:00 5 августа штаб ООС зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня возле Авдеевки. Оккупанты открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- По данным украинской делегации в ТКГ, за год действия на Донбассе режима прекращения огня, с 27 июля 2020-го, погибли 45 украинских военных.
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