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Боевики обстреляли Красногоровку, погиб мирный житель

Боевики обстреляли Красногоровку, погиб мирный житель - Фото
Иллюстративное фото: facebook.com/pressjfo.news
19.07.2019, 23:46

60-летний житель Красногоровки умер от осколочных ранений

Сегодня, 19 июля в 10:00, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли Красногоровку Донецкой области, в результате погиб мирный житель. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК, передает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что мобильная группа СЦКК на месте происшествия установила, что боевики выстрелили из гранатомета СПГ-9 со стороны Старомихайловки.

В результате взрыва гранаты ОГ-9 вблизи многоэтажки по улице Чайковского 36, был ранен 60-летний мужчина, который был рядом с домом на огороде. Раненого доставили в больницу в Курахово, но он умер от многочисленных осколочных ранений.

Сегодня в Донбассе во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа от огня снайпера гибридной армии России погибли двое военнослужащих отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

17 июля 2019 года на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске договорились о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня, с полуночи 21 июля по киевскому времени.

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Донбасс война красногоровка
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