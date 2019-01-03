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03.01.2019, 14:30

Боевики проведут ротацию в оккупированном Донбассе - ГУР

Боевики проведут ротацию в оккупированном Донбассе - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, в ОРДЛО уже специально оборудованы полевые лагеря для подготовки "добровольцев" из РФ

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Командование российско-оккупационных войск принимает меры по усилению  позиций соединений и частей боевиков во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, предполагается обеспечить очередную ротацию личного состава отдельных передовых подразделений за счет так называемых добровольцев - граждан РФ, имеющих опыт военной службы и участия в боевых действиях.

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"В связи с этим, в тыловых районах российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты пункты приема и оборудованы полевые лагеря для подготовки  "добровольцев" в ходе специализированных курсов по специфическим военно-учтенными специальностям (артиллеристы, наводчики-операторы боевых машин, снайперы)", - отмечается в сообщении.

После окончания курсов данный контингент будет распределен для дальнейшего прохождения службы в составе соединений и частей российско-оккупационных войск.

В ГУР сообщали, что создаются искусственные условия для невозможности трудоустройства граждан, которые на протяжении этого года привлекались к мобилизационным сборам и отказывались от призыва.

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Теги: боевики, война в донбассе, рф, гур, ротация
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