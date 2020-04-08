Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Боевики пытались завербовать чиновницу Луганской ВГА – СБУ

Боевики пытались завербовать чиновницу Луганской ВГА – СБУ - Фото
Служба безопасности Украины (Фото: LIGA.net)
08.04.2020, 17:08

Контрразведка выявила попытку террористов завербовать чиновницу Луганской ВГА

Контрразведчики блокировали в Луганской области попытку представителями террористов вовлечь руководительницу одного из структурных звеньев областной военно-гражданской администрации в антиукраинскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что боевики задержали украинку на пункте въезда-выезда "Станица Луганская", когда она по семейным делам пыталась попасть во временно оккупированный Луганск.

По данным СБУ, боевики знали о служебном положении задержанной и, после многочасового запугивания, заставили ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Их интересовал доступ к актуальным сведениям о деятельности органов власти и управления Луганской области.

Сообщается, что контрразведка узнала об этом и сейчас проверяют, выполняла ли украинка задания боевиков.

  • 6 апреля сообщалось, что в Харьковской области контрразведчики разоблачили механизм финансирования террористических организаций ЛДНР из сделки с социальными выплатами.

Читайте также: СБУ подозревает топ-чиновника в передаче секретных документов об обороне Украины

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
сбу контрразведка луганская область боевики Донбасс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 