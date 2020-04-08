Боевики пытались завербовать чиновницу Луганской ВГА – СБУ

Служба безопасности Украины (Фото: LIGA.net)

Контрразведчики блокировали в Луганской области попытку представителями террористов вовлечь руководительницу одного из структурных звеньев областной военно-гражданской администрации в антиукраинскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что боевики задержали украинку на пункте въезда-выезда "Станица Луганская", когда она по семейным делам пыталась попасть во временно оккупированный Луганск.

По данным СБУ, боевики знали о служебном положении задержанной и, после многочасового запугивания, заставили ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Их интересовал доступ к актуальным сведениям о деятельности органов власти и управления Луганской области.

Сообщается, что контрразведка узнала об этом и сейчас проверяют, выполняла ли украинка задания боевиков.

6 апреля сообщалось, что в Харьковской области контрразведчики разоблачили механизм финансирования террористических организаций ЛДНР из сделки с социальными выплатами.

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