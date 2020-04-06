Соцвыплаты боевикам ОРДЛО. СБУ разоблачила механизм финансирования

В Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования террористических организаций ЛДНР из сделки с социальными выплатами. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Оперативники СБУ установили, что злоумышленница из Донецкой области, при содействии с работниками фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты ЛДНР предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в Славянске и Бахмуте сотрудники СБУ изъяли более 2,3 млн российских рублей, которые предположительно предназначались для финансирования террористических организаций, а также документы с доказательствами противоправных действий.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

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