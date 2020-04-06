Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.04.2020, 18:30

Соцвыплаты боевикам ОРДЛО. СБУ разоблачила механизм финансирования

1 / 1
Соцвыплаты боевикам ОРДЛО. СБУ разоблачила механизм финансирования
Соцвыплаты боевикам ОРДЛО. СБУ разоблачила механизм финансирования

СБУ разоблачила начисление незаконных соцвыплат боевикам ОРДЛО

В Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования террористических организаций ЛДНР из сделки с социальными выплатами. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оперативники СБУ установили, что злоумышленница из Донецкой области, при содействии с работниками фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты ЛДНР предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в Славянске и Бахмуте сотрудники СБУ изъяли  более 2,3 млн российских рублей, которые предположительно предназначались для финансирования террористических организаций, а также документы с доказательствами противоправных действий.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Читайте также: В Днепре СБУ накрыла ботоферму: распространяли фейки о коронавирусе - видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, ордло, харьковская область
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Коронавирус в крупнейшем городе США: что карантин сделал с Нью-Йорком – фото
Коронавирус в крупнейшем городе США: что карантин сделал с Нью-Йорком – фото
Новые снимки коронавируса SARS-CoV-2 под электронным микроскопом: фото
Новые снимки коронавируса SARS-CoV-2 под электронным микроскопом: фото
Бары закрыты, центр пуст. Как Киев превращается в город курьеров
Бары закрыты, центр пуст. Как Киев превращается в город курьеров
Материалы по теме
Кличко извинился за свои оговорки: Я могу где-то говорить неидеально
Киев Кличко извинился за свои оговорки: Я могу где-то говорить неидеально
Кличко о дыме в Киеве: Поджигателей направляйте ко мне на исправительные работы
Киев Кличко о дыме в Киеве: Поджигателей направляйте ко мне на исправительные работы
Популярное
фото/видео
Соцвыплаты боевикам ОРДЛО. СБУ разоблачила механизм финансирования
Соцвыплаты боевикам ОРДЛО. СБУ разоблачила механизм финансирования
"Развлекался". Полиция задержала подозреваемого в поджоге леса в зоне отчуждения
"Развлекался". Полиция задержала подозреваемого в поджоге леса в зоне отчуждения 16:34
Епифаний – молодежи: Научите родственников пользоваться гаджетами и Интернетом
Епифаний – молодежи: Научите родственников пользоваться гаджетами и Интернетом 13:35
Впервые. Ученые засняли, как пингвины "говорят" под водой: видео из океана
Впервые. Ученые засняли, как пингвины "говорят" под водой: видео из океана 13:01
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 