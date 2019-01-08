Боевики распространили фейк об "обстреле" украинцами СММ ОБСЕ

Фото: пресс-служба ОБСЕ

Ложными заявлениями о якобы обстреле подразделениями объединенных сил представителей СММ ОБСЕ оккупационная администрация пытается дискредитировать Украину и ее Вооруженные силы. Такое заявление сделала украинская сторона СЦКК, передает шаб ООС в Facebook.

Сегодня, 8 января, украинская сторона СЦКК получила запрос от регионального офиса СММ ОБСЕ о предоставлении дополнительных гарантий безопасности для обеспечения работы снегоуборочной техники по расчистке участка автодороги в районе Первомайск-Новоалександровка, по которой должны передвигаться наблюдатели СММ. Террористы распространили фейк о том, что якобы подразделения объединенных сил обстреляли указанный район, что привело к срыву выполнения работ.

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В штабе ООС заверили, что необходимые гарантии безопасности со стороны ВСУ были обеспечены, а распространение дезинформации об обстрелах - назвали провокацией.

Согласно сводке штаба ООС, 8 января в период с 00:00 до 18:00 зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.