Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.01.2019, 21:55

Боевики распространили фейк об "обстреле" украинцами СММ ОБСЕ

Боевики распространили фейк об "обстреле" украинцами СММ ОБСЕ - Фото
Фото: пресс-служба ОБСЕ

Террористы не расчистили от снега дорогу для проезда наблюдателей и обвинили в этом ВСУ

Реклама
Реклама

Ложными заявлениями о якобы обстреле подразделениями объединенных сил представителей СММ ОБСЕ оккупационная администрация пытается дискредитировать Украину и ее Вооруженные силы. Такое заявление сделала украинская сторона СЦКК, передает шаб ООС в Facebook.

Сегодня, 8 января, украинская сторона СЦКК получила запрос от регионального офиса СММ ОБСЕ о предоставлении дополнительных гарантий безопасности для обеспечения работы снегоуборочной техники по расчистке участка автодороги в районе Первомайск-Новоалександровка, по которой должны передвигаться наблюдатели СММ. Террористы распространили фейк о том, что якобы подразделения объединенных сил обстреляли указанный район, что привело к срыву выполнения работ.

Реклама

В штабе ООС заверили, что необходимые гарантии безопасности со стороны ВСУ были обеспечены, а распространение дезинформации об обстрелах - назвали провокацией.

Согласно сводке штаба ООС, 8 января в период с 00:00 до 18:00 зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Отправить:
Распечатать:
Теги: обсе, Донбасс, провокация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 