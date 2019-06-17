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17.06.2019, 09:54

Боевики распространяют фейки накануне встречи в Минске - ООС

Боевики распространяют фейки накануне встречи в Минске - ООС - Фото
Иллюстративное фото (LIGA.net)

Командование ООС заявляет, что в Донецке и Луганске начали информационную кампанию по дискредитации ВСУ

Накануне встречи в Минске, которая запланирована на 19 июня, главари террористов во временно оккупированных Донецке и Луганске начали информационную кампанию для дискредитации подразделений операции объединенных сил. Об этом заявило командование ООС.

В частности, через собственные псевдомедиа они публикуют фейковые новости о якобы подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и населенных пунктов.

Командование ООС подчеркивает, что за последнюю неделю в Донбассе произошла эскалация, террористы ведут огонь из запрещенных минскими соглашениями оружия. В том числе, из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 и 82 мм. Боевики также обстреливают мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры по всей линии разграничения.

Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ, двое украинских военных ранены.

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Теги: оос, боевики, война, Донбасс
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