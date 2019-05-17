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17.05.2019, 14:17

Боевики расширили воздушную разведку в Донбассе - ГУР

Боевики расширили воздушную разведку в Донбассе - ГУР - Фото
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

В ГУР отметили, что увеличена интенсивность тренировок террористов с выходом их на передовую

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Боевики расширили масштабы ведения воздушной разведки с использованием беспилотников на линии разграничения. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

"Увеличена интенсивность тренировок подразделений противника с выходом их на передовую и возросло количество провокационных и хаотических обстрелов сторону позиций объединенных сил", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, действия террористов приводят к увеличению потерь, в том числе это касается и военной техники.

15 мая террористы сбили собственный беспилотник, который был запущен ими для обнаружения целей на позициях ВСУ.

17 мая боевики обстреляли жилые дома в Золотом Луганской области.

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Теги: боевики, разведка, гур, беспилотники
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