Боевики сгоняют детей на полигоны: что происходит в школах - фото

Фото: сайты боевиков

Боевики террористической организации ЛНР сгоняют старшеклассников на полигоны для участия в так называемых учебно-полевых сборах во временно оккупированном Луганске.

По информации LIGA.net, на полигонах школьники сдают якобы нормативы по начально-военной подготовке. "Такое раньше было при совдепии (СССР, - ред.). Возвращают туда нас", - сказал собеседник Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

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Он рассказал, что школьники показывали, как они умеют разбирать автомат и участвовали в учебных стрельбах.

"Нормальные родители своего ребенка не пустят", - считает луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Россия планирует набрать во всероссийское милитаристское движение Юнармия миллион детей до 2020 года.

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