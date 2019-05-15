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15.05.2019, 11:37

Боевики сгоняют детей на полигоны: что происходит в школах - фото

Боевики сгоняют детей на полигоны: что происходит в школах - фото - Фото
Фото: сайты боевиков

Собеседники на правах анонимности рассказали сегодня LIGA.net﻿ о ситуации в школах Луганска

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Боевики террористической организации ЛНР сгоняют старшеклассников на полигоны для участия в так называемых учебно-полевых сборах во временно оккупированном Луганске.

По информации LIGA.net, на полигонах школьники сдают якобы нормативы по начально-военной подготовке. "Такое раньше было при совдепии (СССР, - ред.). Возвращают туда нас", - сказал собеседник Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

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Он рассказал, что школьники показывали, как они умеют разбирать автомат и участвовали в учебных стрельбах.

"Нормальные родители своего ребенка не пустят", - считает луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Россия планирует набрать во всероссийское милитаристское движение Юнармия миллион детей до 2020 года.

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Теги: старшеклассники, боевики, Луганск, стрельбы, полигоны
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