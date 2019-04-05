Боевики устраивают облавы на "призывников" в Донбассе - ГУР

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Российская оккупационная администрация инициировала проведение на временно оккупированной территории Донбасса так называемого месячника уточнения учета "военнообязанных". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В течение апреля-мая "военкоматы", совместно с "органами МВД" будут проверять наличие приписного состава по месту жительства и трудоустройства.

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"При этом, под видом проведения рейдов по поиску дезертиров и военных преступников, будут задерживаться для "выяснения обстоятельств" все лица призывного возраста, которые не смогут документально подтвердить пребывания на воинском учете", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, в населенных пунктах ОРДЛО под видом поиска незарегистрированного оружия, боеприпасов и наркотических веществ, уже начаты так называемые фильтрационные мероприятия, направленные на выявление неучтенных лиц для призыва на "военную службу".

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.