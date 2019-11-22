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Боевики на Донбассе атаковали ракетой военный автомобиль

Боевики на Донбассе атаковали ракетой военный автомобиль - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
22.11.2019, 20:11

Автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот"

В населенном пункте Шумы Донецкой области боевики атаковали ракетой военный автомобиль, который развозил продукты питания военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот".

"Машина обеспечения просто развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции. Такой подлости, что в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такое мощное оружие, никто просто не ожидал", - рассказал боец ВСУ Виктор.

По его словам, ракета была пущена с расстояния около 2,5 км. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но плохо рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

Трое военнослужащих получили контузию. Среди них - женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе сегодня, 22 ноября, погиб командир батареи 15-го реактивного артиллерийского полка, старший лейтенант Богдан Шацкий.

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