Боевики в оккупированном Донецке взяли в заложники беременную украинку – правозащитники

Боевики российской гибридной армии похитили в оккупированном Донецке украинскую гражданку Оксану Паршину и, обвинив ее в "шпионаже", посадили в СИЗО. При этом украинка в момент похищения 14 мая была на десятой неделе беременности. Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека.

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Правозащитники рассказали, что женщина ехала к своей сестре в Донецк, но была задержана боевиками в "пропускном пункте "Мариновка". Ее сняли с автобуса, сообщив, что проверят документы и посадят на следующий рейс.

Но этого не произошло. Она перестала выходить на связь, а утром следующего дня ее привезли в квартиру матери на обыск. Изъяли компьютер и религиозную литературу.

Паршина, по данным правозащитников, жила вблизи Донецкого аэропорта. После того, как в 2014 году ее дом был разрушен, женщина жила вместе с мамой и сестрой, а затем уехала из ОРДЛО в Мариуполь.

"Родные узнали, что задержали Оксану на 30 суток так называемого административного ареста. Они очень волновались, ведь не знали, получала ли Оксана квалифицированную медицинскую помощь. Дело в том, что на момент попадания в заложницы женщина была на десятой неделе беременности", – говорится в сообщении.

Но по прошествии 30 дней Паршину так и не отпустили. Все это время родственники пытались найти адвоката. Из своих источников узнали, что женщину обвинили в "шпионаже" и переводят в СИЗО, сообщили в Медийной инициативе за права человека.

10 июня Минреинтеграции сообщило, что на Донбассе оккупанты пытаются заблокировать выезд детей на контролируемую правительством территорию Украины, заставляя их по достижении 14-летия получать фейковые "документы", а также гражданство России.

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Вадим Ребрина

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