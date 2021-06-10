"Взяли в заложники". На Донбассе оккупанты запретили выезд детей 14-16 лет – Резников

На Донбассе оккупанты пытаются заблокировать выезд детей на контролируемую правительством территорию Украины, заставляя их по достижении 14-летия получать фейковые "документы", а также гражданство России. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отмечается, ранее выезд детей 14-16 лет с территории ОРДО разрешался на основании украинского свидетельства о рождении. Сейчас оккупанты запретили пересечение контрольных пунктов въезда-выезда, а также неконтролируемого участка российско-украинской границы, требуя незаконных документов.

"Речь идет о захвате заложников в чистом виде... Детей с родителями просто разворачивают", – заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников.

По его словам, подобная практика оккупантов резко усилилась за последние несколько недель.

Министр заявил, что это ответ России на расширение программы реинтеграции молодежи из оккупированного Донбассе.

Он рассказал, что в этом году внедрена программа дополнительной подготовки, когда дети в течение двух месяцев смогут бесплатно жить в общежитиях, получать стипендию, проходить адаптацию и готовиться к учебе. В программе принимают участие 23 университета.

Министр заявил, что Украина сообщит о сложившейся ситуации США, Франции и Германии, а также ОБСЕ.

Он также добавил, что Минреинтеграции работает над упрощением процедуры получения молодежью с оккупированных территорий украинских паспортов.

2 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

7 июня сообщалось, что в Украине разрабатывают туристический проект Donbass travel, направленный в первую очередь на жителей ОРДЛО.

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Наталия Медведева

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