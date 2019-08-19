Боевики затягивают демонтаж возле моста в Станице Луганской

Блокпост Станица Луганская (фото - Юрий Клименко/Facebook)

Боевики затягивают демонтаж фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской на линии разграничения в​​ Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что в связи с завершением извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской, украинская сторона готова провести, зеркально, демонтаж фортификационных сооружений", - отметили в пресс-центре.

По данным СЦКК, со стороны временно оккупированной территории Донбасса поступило сообщение о принятом решении продолжении работ до 25 августа, "что делает невозможным украинской стороной начать работы".

"Действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий. Указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской", - подчеркнули в пресс-центре.

6 августа один из главарей террористической организации ЛНР Владислав Дейнего пересек линию разграничения в Станице Луганской и зашел в серую зону, устроив провокацию.

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