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Больше 1 млн. СБУ купили себе Toyota Camry самой дорогой комплектации

11.12.2020, 12:17
Больше 1 млн. СБУ купили себе Toyota Camry самой дорогой комплектации - Фото
Toyota Camry (фото - Depositphotos.com)

Управление СБУ в Одесской области купило автомобиль Toyota Camry 3.5 L, 8AT в самой дорогой комплектации Premium. На тендерную документацию закупки в системе Prozorro обратили внимание Наші гроші.

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Победителем тендера стало ООО ВИДИ Автострада. Компания должна поставить автомобиль спецслужбе за 1,2 млн гривень. При этом Toyota Camry в базовой комплектации стоит порядка 800 000 грн, отмечают Наші гроші.

По условиям договора СБУ, внутренняя отделка автомобиля должна быть выполнена из натуральной и искусственной кожи. Панель приборов и центральная консоль должны быть украшены узором, который иммитирует полудрагоценный камень тигровый глаз. В автомобиле будет семидюймовый дисплей, аудиосистема GPS и подогрев всех сидений.

Также предусмотрены специальные модификации: громкоговоритель¸световой маячок, дополнительная металлическая защита двигателя.

Марк Сировой
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