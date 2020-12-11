Больше 1 млн. СБУ купили себе Toyota Camry самой дорогой комплектации

Управление СБУ в Одесской области купило автомобиль Toyota Camry 3.5 L, 8AT в самой дорогой комплектации Premium. На тендерную документацию закупки в системе Prozorro обратили внимание Наші гроші.

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Победителем тендера стало ООО ВИДИ Автострада. Компания должна поставить автомобиль спецслужбе за 1,2 млн гривень. При этом Toyota Camry в базовой комплектации стоит порядка 800 000 грн, отмечают Наші гроші.

По условиям договора СБУ, внутренняя отделка автомобиля должна быть выполнена из натуральной и искусственной кожи. Панель приборов и центральная консоль должны быть украшены узором, который иммитирует полудрагоценный камень тигровый глаз. В автомобиле будет семидюймовый дисплей, аудиосистема GPS и подогрев всех сидений.

Также предусмотрены специальные модификации: громкоговоритель¸световой маячок, дополнительная металлическая защита двигателя.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада закупила автопарк из 14 Toyota Camry на 12,5 млн грн.

Марк Сировой

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