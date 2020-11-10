Автопарк нардепов. Рада закупила Toyota Camry на 12,5 млн грн – Наші гроші

Автобаза Управления делами Аппарата Рады купит 14 автомобилей Toyota Camry

Автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины 4 ноября по результатам тендера заключила с ООО Артсити (Харьков) договор на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry на сумму 12,5 млн грн. Об этом сообщается в системе Прозорро, пишут Наші гроші.

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Приобретены десять Toyota Camry черного цвета в комплектации "комфорт" по 895 000 грн за штуку, и четыре в комплектации Элеганс по 896 000 грн. Примерно по таким ценам Артсити предлагает автомобили на своем сайте.

Издание отмечает, что это не самые дорогие комплектации, в продаже есть еще Premium и Hybrid Premium.

Среди дорогих автомобилей один должен быть с бежевым салоном, три – с черным.

"Машины должны быть с подогревом передних сидений, датчиками парковки спереди и сзади и камерой заднего вида, климат-контролем, стеклоочистителями с датчиком дождя, акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой темно-синего цвета, наружными зеркалами с электроприводом складывания и обогревом, аудиосистемой Toyota ( радиоприемник, CD / MP3 / WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7.0 и 6 динамиков", – уточняется в сообщении.

16 сентября сообщалось, что семья главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука владеет яхтой стоимостью $200 млн, гектарами болгарского побережья и двумя десятками объектов недвижимости в Украине, однако эти активы отсутствуют в декларации нардепа за 2019 год.

Арина Толина

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