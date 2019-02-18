Бойцы ССО ликвидировали диверсионную группу и привели "языка"

Скриншот из видеозаписи

Сегодня, 18 февраля, на передовой в Донбассе группа Сил специальных операций захватила в плен боевика российских оккупационных войск. Об этом происшествии сообщил в Facebook пресс-центр штаба объединенных сил.

Спецназовцы действовали в полосе обороны одной из бригад на северном направлении фронта.

Реклама

"Заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ (диверсионно-разведывательной группы, - ред.) к нашим наблюдательным постам. В ходе короткого боя враг отступил", - сообщили в штабе.

Итог огневого контакта: четыре диверсанта уничтожены, один захвачен в плен.

Как отметили в штабе, сейчас пленного допрашивают.

Вчера была аналогичная попытка ДРГ боевиков пройти в тыл войск: ее сорвали, взяв в плен одного из террористов.