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18.02.2019, 13:35

Бойцы ССО ликвидировали диверсионную группу и привели "языка"

Бойцы ССО ликвидировали диверсионную группу и привели "языка" - Фото
Скриншот из видеозаписи

Военнослужащие в Донбассе второй день подряд срывают вылазки ДРГ российской гибридной армии и захватывают в плен боевиков

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Сегодня, 18 февраля, на передовой в Донбассе группа Сил специальных операций захватила в плен боевика российских оккупационных войск. Об этом происшествии сообщил в Facebook пресс-центр штаба объединенных сил.

Спецназовцы действовали в полосе обороны одной из бригад на северном направлении фронта.

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"Заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ (диверсионно-разведывательной группы, - ред.) к нашим наблюдательным постам. В ходе короткого боя враг отступил", - сообщили в штабе.

Итог огневого контакта: четыре диверсанта уничтожены, один захвачен в плен.

Как отметили в штабе, сейчас пленного допрашивают.

Вчера была аналогичная попытка ДРГ боевиков пройти в тыл войск: ее сорвали, взяв в плен одного из террористов.

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Теги: оос, ВСУ, война в донбассе, пленный, ссо, дрг
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