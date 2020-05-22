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Бывшему замкомандира бригады авиации ВСУ дали 12 лет тюрьмы за госизмену

Бывшему замкомандира бригады авиации ВСУ дали 12 лет тюрьмы за госизмену - Фото
Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)
22.05.2020, 11:38

Экс-офицера признали виновным в государственной измене за совершение действий, направленных на завладение военным самолетом в интересах РФ

Верховный суд оставил без изменений решение против бывшего заместителя командира авиационной эскадрильи бригады тактической авиации Вооруженных сил, которым его осудили к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. 

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Экс-военного засудили "за совершение действий, направленных на завладение военным самолетом в интересах РФ за денежное вознаграждение и другие материальные блага".

Осужденный не признал своей вины и требовал отменить приговор суда, однако Верховный суд оставил наказание без изменений.

  • 24 апреля сообщалось, что полицейские Крыма сообщили о подозрении активным участникам захвата штаба ВМС.
  • 30 апреля СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-подполковнику космического агентства.
Владислав Сердюк
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ВСУ госизмена Офис генпрокурора
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