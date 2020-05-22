Бывшему замкомандира бригады авиации ВСУ дали 12 лет тюрьмы за госизмену

Верховный суд оставил без изменений решение против бывшего заместителя командира авиационной эскадрильи бригады тактической авиации Вооруженных сил, которым его осудили к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Экс-военного засудили "за совершение действий, направленных на завладение военным самолетом в интересах РФ за денежное вознаграждение и другие материальные блага".
Осужденный не признал своей вины и требовал отменить приговор суда, однако Верховный суд оставил наказание без изменений.