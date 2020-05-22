Бывшему замкомандира бригады авиации ВСУ дали 12 лет тюрьмы за госизмену

Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)

Верховный суд оставил без изменений решение против бывшего заместителя командира авиационной эскадрильи бригады тактической авиации Вооруженных сил, которым его осудили к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Экс-военного засудили "за совершение действий, направленных на завладение военным самолетом в интересах РФ за денежное вознаграждение и другие материальные блага".

Осужденный не признал своей вины и требовал отменить приговор суда, однако Верховный суд оставил наказание без изменений.

24 апреля сообщалось , что полицейские Крыма сообщили о подозрении активным участникам захвата штаба ВМС.

сообщалось 30 апреля СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-подполковнику космического агентства.