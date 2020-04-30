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СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-подполковнику космического агентства

СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-подполковнику космического агентства - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
30.04.2020, 15:05

В Службе безопасности Украины заявляют, что бывший подполковник ВСУ в 2014 году перешел на сторону оккупанта

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении в государственной измене бывшему подполковнику Вооруженных сил, который в 2014 году изменил военной присяге и перешел на сторону оккупанта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Следствие установило, что житель Житомира проходил службу в Национальном космическом агентстве. В 2012 году его назначили на должность в Национальный центр управления и испытания космических средств в Евпатории. В рамках исполнения обязанностей он имел доступ к важной оборонной и экономической информации.

В 2014 году офицер перешел на сторону оккупанта, получил гражданство РФ и вступил в войска воздушно-космической обороны страны-агрессора. Его лишили звания "подполковник" решением Минобороны Украины. 

  • 20 февраля США в годовщину начала оккупации украинского Крыма российскими войсками заявили, что не признают и не будут признавать претензии Кремля на Крымский полуостров.
  • 24 апреля сообщалось, что полицейские Крыма сообщили о подозрении активным участникам захвата штаба ВМС.

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Владислав Сердюк
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