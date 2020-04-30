СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-подполковнику космического агентства

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении в государственной измене бывшему подполковнику Вооруженных сил, который в 2014 году изменил военной присяге и перешел на сторону оккупанта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Следствие установило, что житель Житомира проходил службу в Национальном космическом агентстве. В 2012 году его назначили на должность в Национальный центр управления и испытания космических средств в Евпатории. В рамках исполнения обязанностей он имел доступ к важной оборонной и экономической информации.

В 2014 году офицер перешел на сторону оккупанта, получил гражданство РФ и вступил в войска воздушно-космической обороны страны-агрессора. Его лишили звания "подполковник" решением Минобороны Украины.

20 февраля США в годовщину начала оккупации украинского Крыма российскими войсками заявили, что не признают и не будут признавать претензии Кремля на Крымский полуостров.

24 апреля сообщалось , что полицейские Крыма сообщили о подозрении активным участникам захвата штаба ВМС.

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