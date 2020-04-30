СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-подполковнику космического агентства

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении в государственной измене бывшему подполковнику Вооруженных сил, который в 2014 году изменил военной присяге и перешел на сторону оккупанта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Следствие установило, что житель Житомира проходил службу в Национальном космическом агентстве. В 2012 году его назначили на должность в Национальный центр управления и испытания космических средств в Евпатории. В рамках исполнения обязанностей он имел доступ к важной оборонной и экономической информации.
В 2014 году офицер перешел на сторону оккупанта, получил гражданство РФ и вступил в войска воздушно-космической обороны страны-агрессора. Его лишили звания "подполковник" решением Минобороны Украины.
Читайте также: Докфильм об оккупации Крыма опубликовали в сети: видео